Milans sportsdirektør Leonardo har angiveligt haft samtaler med Chelsea, fordi han ønsker at bringe Andreas Christensen, Cesc Fabregas og Gary Cahill til den italienske klub.

Sport Mediaset og Radio Rossonera hævder ifølge Football Italia, at Leonardo har drøftet en fremtidig handel med Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Januars transfervindue nærmer sig med hastige skridt. Og AC Milan er plaget af alvorlige skader hos spillere som Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura og Mattia Caldara.

Men klubben overvejer efter sigende at hente spillere på låneaftaler for at overholde UEFAs Financial Fair Play-regler, og det er derfor Leonardo angiveligt har kikkerten rettet mod Chelseas trekløver.

Leonardo er sportsdirektør i AC Milan, han har tidligere været i PSG.

Først og fremmest skulle italienerne have planer om at bringe den 31-årige Cesc Fabregas til Milano. Han har kontraktudløb til sommer og er i flere omgange blevet sat i forbindelse med et skifte til den italienske storklub. Den tidligere Barcelona-spiller har kun optrådt i ni kampe i denne sæson for Chelsea på tværs af alle turneringer.

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen har for nyligt forlænget sin kontrakt med London-klubben. Men han kan blive en god investering, da han kun er 22 år.

Han har tidligere været udlånt til Borussia Mönchengladbach, og eftersom han ikke har fået meget spilletid i denne sæson, spekuleres der i, at Chelsea overvejer en ny låneaftale.

Samtidig skulle milaneserne også være interesserede i at hente Gary Cahill til klubben, der for tiden varmer bænken hos Chelsea. Den 33-årige englænder har nemlig kun optrådt seks gange for the Blues i denne sæson.