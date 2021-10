Inter tror på, at klubben kan realisere den bogførte værdi af Christian Eriksen. Det kunne være ved at sælge ham til en klub i et andet land.

Det oplyser Inter ifølge flere italienske medier, herunder Sport Mediaset.

Ifølge Football Italia har Inter i en meddelelse oplyst, at den danske landsholdsstjerne 'efter den alvorlige hændelse under EM i juni 2021 midlertidigt ikke kan spille i Italien.'

»Selvom omstændighederne omkring spillerens tilstand lige nu ikke lever op til reglerne i Italien, gør de det i andre lande, og derfor kunne spilleren her fortsætte,« lyder det ifølge mediet i udmeldingen fra den italienske storklub om Eriksen, der ikke er registreret til denne sæson.

I pressemeddelelsen står der desuden, at Eriksens værdi var på 18,3 millioner euro - svarende til cirka 136 millioner kroner - den 30. juni 2021.

Efter han blev ramt af hjertestop i Parken i juni, fik Christian Eriksen indopereret en såkaldt ICD-enhed. Og i Italien er det som fodboldspiller og elitesportsudøver generelt ikke tilladt at spille med sådan en.

Christian Eriksen har ikke spillet fodbold, siden han kollapsede i Parken, men han har dog været på besøg i Inter, fortalte klubben tilbage i august.

Præcist hvad status er med landsholdsspilleren vides ikke, og det står endnu ikke klart, om den danske stjerne overhovedet har fået – eller får – grønt lys til at spille videre. Noget, Inter også tager forbehold for.

»Det bør noteres, at der med henvisning til denne vurdering er usikkerhedsmomenter på grund af skadens karakter, som kan betyde, at direktørerne igen vil gennemgå vurderingen af spilleren.«

»Hvis nye elementer eller beviser, som ikke hidtil har været kendt, skulle komme frem, så er det ikke udelukket, at der i fremtiden kan realiseres tab eller nedskrivninger for en væsentlig procentdel af den værdi, der aktuelt er registreret i regnskabet,« skriver Inter.

I pressemeddelelsen lyder det ifølge de italienske medier, at klubben forventer at få kompensation fra UEFA for denne sæson, da det var med landsholdet, Christian Eriksen 'blev skadet', som de formulerer det.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Christian Eriksens agent Martin Schoots samt fra Inter. Det har indtil videre ikke været muligt.