Nu er der godt nyt til fodboldhungrende fans.

Premier League har fået en dato på, hvornår man starter op igen. I hvert fald ifølge flere britiske medier.

BBC Sport og The Telegraph skriver begge, at fodbolden ruller igen 17. juni med to kampe.

To opgør starter den bedste engelske fodboldrække op igen, skriver medierne. Aston Villa mod Sheffield United og Manchester City mod Arsenal.

Premier League-klubberne skulle på et møde torsdag være blevet enige om datoen i juni.

De yderligere detaljer bliver sent torsdag eftermiddag ifølge BBC Sport stadig diskuteret på et møde.

Ligaen har været på pause siden starten af marts. Liverpool fører suverænt og er to sejre fra at sikre klubbens første mesterskab i 30 år.

Der Der resterer 92 kampe i indeværende sæson.