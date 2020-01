Quique Setien.

Det er ifølge flere spanske medier - herunder Marca, Football Espana og Radio Catalunya - manden, der overtager trænersædet i FC Barcelona.

Den 61-årige træner skulle være blevet godkendt af bestyrelsen, efter at Ernesto Valverde skulle have haft den sidste træning i spidsen for Barcelona-holdet mandag.

Ifølge Marca er den endelige kontrakt med Setien ikke helt på plads, men spanierens agent skulle allerede være i Barcelona for at få de sidste detaljer på plads. Mediet fortæller, at han indtil videre er udpeget som træner til resten af sæsonen.

Her forlader Ernesto Valverde Barcelonas træning mandag den 13. januar. Foto: ALBERT GEA Vis mere Her forlader Ernesto Valverde Barcelonas træning mandag den 13. januar. Foto: ALBERT GEA

Flere spanske medier skriver desuden, at Valverde - der endnu ikke officielt er blevet fyret - mandag fik beskeden om, at han var færdig som træner for FC Barcelona. Han skulle angiveligt allerede have pakket sine ting.

Allerede fredag begyndte rygterne om en fyring af Ernesto Valverde at florere. Her lød det, at FC Barcelona-ledelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag skulle diskutere hans fremtid i klubben.

En beslutning, der skulle være blevet taget efter torsdagens 2-3-nederlag til Atletico Madrid i den spanske Super Cup-semifinale.

Efter torsdagens nederlag til Atletico Madrid, var der ellers fuld opbakning til træneren fra de største stjerner på holdet.

»Tillid til Valverde? Ja,« konstaterede Lionel Messi.

»Valverde er ikke ansvarlig for nederlaget,« lød det fra Luis Suarez.

Ernesto Valverde har været i klubben siden 2017. Han har to spanske mesterskaber og en pokaltitel i sin FC Barcelona-tid. I Champions League er det dog to gange gået grueligt galt med store nederlag.

Mange tilhængere har efter kampen mod Atletico Madrid luftet deres utilfredshed med Valverde på de sociale medier. Det har de faktisk gjort gennem store dele af sæsonen med 'Valverde out' som ordene, der er gået igen. For godt nok topper holdet La Liga og har kvalificeret sig til knockout-fasen, men det er sket uden prangende FC Barcelona-spil. Mildt sagt.