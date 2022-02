Det har blot virket som et spørgsmål om tid, men fredag sker det.

Ifølge flere medier bliver årets Champions League-finale nemlig flyttet i kølvandet på konflikten i Ukraine, hvor Rusland er gået i gang med sin invasion.

Siden natten til torsdag har den betændte konflikt taget endnu et nyk op, og nu har Rusland foretaget adskillige missilangreb i sit naboland.

Derfor bliver årets Champions League-finale ikke spillet på Gazprom Arena i Sankt Petersborg, og det bliver meldt ud fredag.

»Ovenpå udviklingen i situationen mellem Rusland og Ukraine i de seneste 24 timer har UEFA-præsidenten besluttet at indkalde til et ekstraordinært møde i eksekutivkomiteen fredag klokken 10 for at evaluere situationen og tage de nødvendige beslutninger,« lød det torsdag fra UEFA omkring afviklingen af Champions League-finalen på russisk grund.

Det er fortsat usikkert, hvor finalen rykkes til, men indtil videre har der været forlydender om, at finalen i verdens største klubturnering løber af stablen på Wembley i London, når den skal spilles lørdag 28. maj.

Ifølge ESPN vil UEFA også vurdere til mødet, hvordan man skal håndtere russiske holds deltagelse i de europæiske turneringer.

»Denne situation er yderst alvorlig og akut. Beslutningerne bliver truffet af UEFAs eksekutivkomité og annonceret i morgen (fredag, red.)«

Rusland ejer i øvrigt majoriteten af gasgiganten Gazprom – som sponsorerer stadionnavnet i Sankt Petersborg.