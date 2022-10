Lyt til artiklen

Den spanske fodboldspiller Pablo Marí er torsdag blevet stukket ned med kniv i et indkøbscenter i Milano.

Det skriver flere italienske medier – heriblandt Sky Sports Italia og Calciomercato.

Ifølge førstnævnte blev Monza-spilleren – sammen med fire andre personer – angrebet af en 46-årig mand med psykiske lidelser i indkøbscenteret.

Få timer, efter nyheden ramte de italienske medier, skriver nyhedsbureauret AFP så, at én af de sårede personer er afgået ved døden.

Foto: LaPresse via AP/Uncredited/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: LaPresse via AP/Uncredited/Ritzau Scanpix

To ud af de fem tilskadekomne personers tilstand er desuden alvorlig, og de er derfor blevet fløjet til hospitalet med helikopter.

Ifølge La Gazetta dello Sport er Pablo Marí i skrivende stund stadig indlagt på hospitalet i Milano, hvor han bliver tilset. Han er dog ikke på nuværende tidspunkt i livsfare, lyder det.

Den 46-årige gerningsmand er blevet anholdt af politiet.

Det er stadig uklart, hvad der helt præcist skete under knivstikkeriet, og derfor er det italienske politi stadig i gang med efterforskningen.

De italienske medier skriver dog, at politiet udelukker, at der er tale om et terrorangreb.

Den spanske forsvarsspiller befandt sig angiveligt i indkøbscenteret sammen med sin hustru og søn.

Pablo Marí er i øjeblikket lejet ud fra den engelske storklub Arsenal til den italienske Serie A-klub Monza, hvor han er holdkammerat med danske Christian Gytkjær.

Forsvarsspilleren har tidligere tørnet ud for Manchester City, Mallorca, Udinese og Deportivo La Coruña.