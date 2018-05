Loris Karius blev den helt store skurk i Liverpools nederlag til Real Madrid i Champions League-finalen med to næsten absurde foræringer. Hos BT dumpede han derfor også fælt, og i artiklen her har vi samlet bedømmelserne fra en række internationale medier.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, men det er altså ikke køn læsning, skulle den tyske målmand have lyst til at bladre aviserne igennem dagen derpå.

L’Équipe ”belønner” indsatsen med karakteren 1 ud af 10:

L’Equipes betyg #RealLiverpool #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/x4ifhIqjNi — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) 27. maj 2018

Lokalavisen Liverpool Echo kvitterer med et 2-tal på 10-skalaen:

»Diskede op med en fantasisk redning på et forsøg fra Ronaldo i første halvleg, men ingen vil huske det. Hans fejl på Benzemas åbningsmål var den slags, der definerer karrierer. Så kom Bale-fadæsen. Umuligt ikke at have ondt af ham.«

Tyskeren scorer 2 ud af 10 hos BBC:

»Så slemt, som det kan blive for en målmand i sådan en begivenhed. To af de værste fejl, du kommer til at se. Dårlig teknik og tvivlsomt temperament. Totalt mareridt.«

Her begyndte mareridtet for alvor for Loris Karius, da han kastede bolden lige ud på støvlen af Karim Benzema, som kunne bringe Real Madrid foran 1-0. Foto: FRANCK FIFE Her begyndte mareridtet for alvor for Loris Karius, da han kastede bolden lige ud på støvlen af Karim Benzema, som kunne bringe Real Madrid foran 1-0. Foto: FRANCK FIFE

Hos The Guardian får Liverpool-keeperen karakteren 3 ud af 10:

»To totalkiksere på den største scene af dem alle. En rædselsfuld indsats, som det bliver svært for ham at komme tilbage fra i Liverpool.«

Daily Mail giver målmanden 3 ud af 10:

»Hans fejl var fuldstændig katastrofale; han havde truet med det hele aftenen.«

Liverpools tyske målmand var grædefærdig efter slutfløjtet i Kiev. Foto: PAUL ELLIS Liverpools tyske målmand var grædefærdig efter slutfløjtet i Kiev. Foto: PAUL ELLIS

Hos Fox Sports kan Karius kun lige snige sig op på et 1-tal - ud af 10:

»Til trods for flere redninger tidligt i kampen forærede den tyske målmand sejren til Real Madrid med to chokerende bommerter. Den første fejl gav Benzema et nemt mål, mens den anden fejl skulle have været en nem redning på et langskud fra Bale.«