Ifølge flere medier ligger det nu fast, at Esbjerg får trukket tre point, når rekonstruktion er gennemført.

Esbjerg fB har modtaget gode nyheder midt i turbulensen om det fremtidige ejerskab af klubben.

Klubben slipper tilsyneladende med den mildeste pointstraf på tre point, når den igangværende rekonstruktion er gennemført.

Det skriver JydskeVestkysten og Bold.

Advokat Søren Volder, der er indsat som rekonstruktør, oplyser til de to medier, at han i en mail fra Divisionsforeningen har fået bekræftet, at begæringen om rekonstruktion ikke kom fra klubben selv.

Ifølge DBU's love skal en klub fratrækkes seks point, hvis den selv anmoder om rekonstruktionsbehandling. Men i Esbjergs tilfælde kommer begæringen fra en kreditor, nemlig EfB Ejendom.

Dermed slipper 2.-divisionsklubben formentlig uden tillægsstraf oven i de tre point, som en rekonstruktion som minimum udløser.

Formanden for EfB Ejendom, Henry Heiberg, er talsmand for den lokale investorgruppe, der forsøger at overtage ejerskabet af klubbens eliteselskab fra Pacific Media Group.

Esbjerg fører inden søndagens forårspremiere 2. division med 11 point ned til nærmeste forfølger, Middelfart. Der er 13 points forspring til Aarhus Fremad, der er første hold under oprykningsstregen.

/ritzau/