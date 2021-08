Hvor ender Lionel MessI?

Det spørgsmål er der lige nu mange, der stiller sig selv efter torsdagens chokbesked om, at den argentinske verdensstjerne er færdig i FC Barcelona. Og nu ser en lang række medier ud til at have fundet svaret.

Meget tyder nemlig på, at det er den franske storklub Paris Saint-Germain, der sikrer sig troldmandens underskrift. Det skriver blandt andre den meget anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano fredag aften.

'Paris Saint-Germain er tæt på at skrive under med Leo Messi, det er bekræftet. PSG forbereder den officielle kontrakt gældende til juni 2023, og den bliver forelagt Mesis og hans far i de næste timer,' skriver han fredag aften, inden han kort efter uddyber:

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours #Messi



Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

'Paris Saint-Germain har været den eneste klub, der har kontaktet Leo og Jorge Messi direkte siden torsdag aften – uden brug af mellemmænd. Omklædningsrummet er også overbevist om, at Messi kommer. PSGs kontrakttilbud inkluderer en option i forhold til at forlænge til 2024.'

Franske medier som Le Parisien, L'Equipe og RMC skriver alle også, at 34-årige Lionel Messi har valgt PSG, hvor han vil blive genforenet med sin tidligere Barcelona-makker Neymar.

'Lionel Messi er tvunget til at forlade Barcelona og gør PSG til den foretrukne mulighed for at fortsætte sin karriere. Af såvel sportslige, sentimentale og familiemæssige årsager,' skriver Le Parisien eksempelvis.

Og det er en pæn lønpose, som Messi kan se frem til.

Neymar og Messi ser ud til at kunne blive genforenet i den franske hovedstad. Foto: RICARDO MORAES Vis mere Neymar og Messi ser ud til at kunne blive genforenet i den franske hovedstad. Foto: RICARDO MORAES

Den store franske sportsavis L'Equipe skriver, at Paris Saint-Germain har tilbudt den finurlige dribler en årsløn på 40 millioner euro svarende til 300 millioner kroner.

Det vil sende ham i toppen af PSG's lønhieraki, der tæller superstjerner som Kylian Mbappe, Neymar, Angel di Maria og Sergio Ramos – for bare at nævne et par stykker.

Lionel Messis kontrakt med FC Barcelona bliver ikke fornyet, da klubben er i så store økonomiske vanskeligheder, at det ikke er muligt at overholde den spanske ligas finansielle og strukturelle regler.

Begge parter ville dog gerne forlænge samarbejdet, men klubben har haft mere end svært ved at leve op til ligaens lønkrav den seneste tid, hvor coronakrisen har sat sine økonomiske spor.

Foto: Albert Gea Vis mere Foto: Albert Gea

FC Barcelona beskrev torsdag aften hele situationen som 'ulykkelig', fordi man følte sig tvunget til at tage afsked med stjernen over dem alle.

Lionel Messi fik sin førsteholdsdebut tilbage i 2004. Siden har han spillet 778 førsteholdskampe og scoret hele 672 mål.