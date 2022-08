Lyt til artiklen

I 11 år har man kendt ham som Leicesters sikre sidste skanse.

Men nu ser det i den grad ud til, at Kasper Schmiechel skal i ny dragt, for OGC Nice vil have Danmarks nummer et.

Det ser også ud til, at den Premier League-vindende keeper er faldet for den sydfranske charme, og Leicester ligner ikke nogen, der vil stå i vejen for deres 34-årige kulturbærer, som har tjent klubben så loyalt gennem mange år.

Meldingerne mandag aften og i de sene nattetimer går på, at den eneste knast skulle være længden på kontrakten, hvor Schmeichels agent skulle have givet udtryk for et ønske om en tre-årig aftale. Det fortæller franske Footmercatos Santi Aouna, der flittigt dækker de franske klubbers aktivitet på transfermarkedet.

Det virker sandsynligt, at de kan komme i mål med den del, så Schmeichel kan slutte sig til landsholdskammeraten Kasper Dolberg.

Også L'Equipe og transferguruen Fabrizio Romano har opsnuset handlen, der er under opsejling. Sidsnævnte skriver, at Schmeichel får de ønskede tre år.

Footmercato skriver, at der skulle være lægetjek allerede onsdag, så handlen kan hurtigt få luft under vingerne.

'Der er allerede planlagt et privatfly, så han kan bestå lægeundersøgelsen hurtigst muligt,' skriver de.

Det giver også god mening, at parterne gerne vil lukke handlen hurtigt, da den franske liga starter søndag mod Toulouse - og Leicesters begynder samme dag mod danskerklubben Brentford.

Apropos danskere, der kan få glæde af denne handel: Leicester-manager Brendan Rodgers har ifølge lokale presse indikeret, at man ikke vil gå ud og hente en direkte erstatning for Schmeichel, da de tror på, at den walisiske keeper Danny Ward eller 25-årige Daniel Iversen kan løfte opgaven.

Den kamp fører Ward lige nu, men dysten om at blive den nye nummer et skulle stå mellem de to.