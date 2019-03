Herhjemme er rygterne om Christian Eriksens mulige skifte til Real Madrid efterhånden ved at være en transfersaga ala Coutinhos skifte til Barcelona.

Da journalisten Guillem Balague mandag så nævnte Christian Eriksen som et af de varmeste navne i Real Madrid, blev der pustet ekstra til ilden.

Men nu skriver flere medier, at der eftersigende skulle være andre spillere, der er tættere på at skulle ændre adressen til en i Spaniens hovedstad.

Tror man det italienske medie Corriere dello Sport, så skulle Zinedine Zidane have udset sig Romas 19-årige stortalent Nicolo Zaniolo. Han har trods sin alder spillet 27 kampe, scoret fem mål og leveret to assists i sæsonen for Roma allerede.

Romas Nicolo Zaniolo. Foto: JOSÉ COELHO Vis mere Romas Nicolo Zaniolo. Foto: JOSÉ COELHO

Nicolo Zaniolo. Foto: MIGUEL VIDAL Vis mere Nicolo Zaniolo. Foto: MIGUEL VIDAL

Corriere dello Sport mener at vide, at Real Madrid allerede er igang med at forberede et bud på mere end 450 millioner kroner for midtbanemanden.

Tuttosport skriver også, at Real Madrid sammen med Juventus jagter Chelseas N'golo Kante. Franskmanden skulle være træt af sin nye position under Sarri, hvorfor han til sommer angiveligt skulle søge væk fra London.

Og her skulle Zidane og Real Madrdi stå klar med et bud i omegnen af de 750 millioner kroner. Selvom Eriksen ikke spiller samme position som Kante, så har han og Zaniolo samme plads på banen.

Det største benspænd kan dog gå hen at blive pengespørgsmålet. Daniel Levy er kendt for at være en særdeles god forhandler - så Eriksen vil bestemt ikke være billig. Til gengæld har det lydt, at Eriksen kan blive en del af en byttehandel, der sender Bale tilbage til Tottenham.