Den danske cheftræner i norske Strømsgodset, Henrik Pedersen, står angiveligt til en fyring, fordi han har ytret racistiske og upassende kommentarer over for personer i klubben.

Det skriver eurosport.no og nettavisen.no.

Medierne beretter, at han gentagne gange er kommet med dybt upassende racistiske bemærkninger. Og der skulle gennem hele 2020-sæsonen have fundet episoder sted, der karakteriseres som uacceptable i Strømsgodset. Flere personer tilknyttet klubben har bekræftet disse episoder over for nettavisen.no.

Nettavisen.no skriver, at mediet har set sms’er afsendt af Henrik Pedersen, som bekræfter hændelserne. Avisen beskriver også hans ledelsesstil som 'ekstrem' og 'frygtkultur'. Det er ikke lykkedes mediet at få en kommentar fra den danske cheftræner.

Henrik Pedersen Foto: Johan Gadegaard

Strømsgodset, der endte sidste sæson på 13.-pladsen i den bedste norske række, har efterfølgende holdt møder om sagen – møder, som Henrik Pedersen også har deltaget i. Og nu afventer man konklusionen på møderne.

En fyring overvejes blandt andet, skriver Eurosport.no.

»I dag ønsker vi ikke at kommentere dette,« siger Strømsgodset daglige leder, Dag Lindseth Andersen, til mediet.

43-årige Henrik Pedersen har været i en lang række klubber før Strømsgodset – blandt andet har han haft flere roller i storklubben Red Bull Salzburg samt været cheftræner i HB Køge.