Antonio Conte er havnet i noget af en økonomisk kattepine.

For den italienske Inter-træner er efter sigende blevet snydt for intet mindre end 228 millioner kroner i et større svindelnummer i London, England.

Det skriver flere italienske medier - heriblandt Football Italia, Le Veritá og La Repubblica.

I et stort investeringsprojekt, som Conte blev en del af i sin tid som Chelsea-manager, er den karismatiske italiener og syv andre personer angiveligt blevet snydt af den 54-årige finansmand Massimo Bochicchio.

51-årige Antonio Conte. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Ifølge medierne skulle Conte have smidt det enorme millionbeløb ind i projektet ved at overføre pengene til Bochicchios firma, Kidman, med lovning på, at han kunne se frem til en større gevinst i 2020.

Meningen var nemlig, at de otte personer, der tilsammen har kastet over 450 millioner kroner i projektet, lige nu skulle have siddet og talt de mange millioner på diverse bankkonti.

I stedet har de nu henvendt sig til de engelske myndigheder i håbet om at få de mange millioner tilbage.

Myndighederne har gennem det engelske retssystem fået sat en midlertidig stopper for Massimo Bochicchios aktiviteter, mens en større efterforskning finder sted, lyder det.

Antonio Conte sammen med Christian Eriksen (th.). Foto: POOL

Football Italia skriver i den forbindelse, at både falske dokumenter og e-mailadresser skulle være dukket op i sagen.

De økonomiske skrupler kommer på et skidt tidspunkt for den 51-årige træner.

Inter missede nemlig det italienske mesterskab i den netop overståede sæson, mens holdet efterfølgende også tabte Europa League-finalen i fredags til Sevilla.

Den spanske fodboldklub endte med at vinde finalen med 3-2.

Antonio Conte var træner i Chelsea fra 2016 til 2018, hvor han blev fyret med et år tilbage af den oprindelige kontrakt efter først at have gjort klubben til mester og siden fulgt op med en femteplads i Premier League.