Det er ikke kun spillere fra de engelske klubber, som kan være forhindret i at tilslutte sig landsholdslejren.

Ifølge italienske medier har sundhedsmyndigheder således blokeret adskillige Serie A-spillere fra at rejse ud af landet. Det betyder, at Danmark også ser ud til at skulle undvære landsholdsprofilen Christian Eriksen i de kommende landskampe.

Det skriver blandt andre Football Italia.

Lige nu er det således spillere fra Sassuolo, Genoa, Roma, Lazio og Inter, der alle har fået forbud mod at rejse. Det skyldes, at alle klubber har mindst én spiller, der er blevet testet positiv for covid-19.

De må således først rejse ud, når de har fået et 'go' fra sundhedsmyndighederne, skriver gianlucadimarzio.com.

Kasper Hjulmand har tidligere i dag allerede valgt at udtage ni nye spillere til onsdagens testkamp mod Sverige. Det skete som følge af de coronarestriktioner, der lige nu har ramt indrejsende fra Danmark til England.

En af de spillere, der er blevet efterudtaget, er Genoas Lukas Lerager, der dermed heller ikke kan tilslutte sig landsholdslejren.

Som det ser ud lige nu, regner landstræneren dermed ikke med at kunne gøre brug af Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre-Emile Højbjerg.

Men nu kan han altså muligvis tilføje Christian Eriksen til den liste.

Ud over onsdagens testkamp mod Sverige venter der det danske landhold to afgørende Nations League-kampe.

Her får Kasper Hjulmands tropper i første omgang besøg af Island søndag, inden de 18. november møder Belgien på udebane.

DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, har søndag eftermiddag gjort det klart, at de danske landsholdsspillere i England kan være med mod Belgien, da landet ikke er påvirket af de coronarestriktioner, der er sat op.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Dansk Boldspil-Union.