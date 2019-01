Juventus og Borussia Dortmund.

Det er de europæiske topklubber, der skulle være interesserede i den danske landsholdsspiller Andreas Christensen.

Det skrive både Sky Sports og Daily Mail onsdag. Og medierne skriver videre, at Chelsea vil have seks millioner pund (lige godt 50 millioner kroner) for at lade den 22-årige forsvarsspiller smutte på en lejeaftale, inden transfervinduet lukker torsdag.

B.T. Sport har været i kontakt med Andreas Christensens far, Sten Christensen, der 'ingen kommentarer' har til rygterne.

Andreas Christensen fik sit gennembrud hos Chelsea i den seneste sæson under den italienske manager Antonio Conte, der dog forlod Premier League-klubben i sommer.

Siden har der langt fra været lige så meget tillid til den unge dansker fra den nye manager, Maurizio Sarri.

Kun én gang har Andreas Christensen fået spilletid i Premier League, mens det omvendt er blevet til seks af seks kampe i den nedprioriterede Europa League og lige så mange kampe i de lige så nedprioriterede engelske cup-turneringer.

Den danske fodboldspiller har tidligere prøvet at være udlejet i sin tid i Chelsea. Fra 2015-17 spillede han med stor succes i tyske Borussia Mönchengladbach, inden han igen blev hentet tilbage til London.

De seneste rygter om en potentiel udlejning kommer oven på en uheldig episode, som flere engelske medier slog stort op.

Da Chelsea for nylig spillede mod Arsenal forlod Andreas Christensen reservebænken for at gå på toilettet og vendte aldrig tilbage. Det skulle træner Maurizio Sarri været blevet meget utilfreds med,

Nu skulle den italienske manager så tilsyneladende ikke stå i vejen for, at den danske fodboldspiller sendes bort for i hvert fald resten af sæson mod eventuelt Serie As aktuelle tophold eller Bundesligaens aktuelle tophold.

I det hele taget har den nye mand i chefstolen travlt med at rydde op i Chelsea-truppen.

Her i januar er Alvaro Morata blevet sendt til Aletico Madrid på en 18 måneders lejeaftale, mens Victor Moses på lignende vilkår er blevet afskibet til Fenerbahce. Engelske medier skriver, at der også arbejdes på at få spillere som Gary Cahill og Danny Drinkwater eksperedet bort.

Omvendt er Gonzalo Higuain blevet hentet på en låneaftale for resten af den indeværende sæson.

Og så er der Chelseas allerstørste stjerne: Eden Hazard.

Ifølge Sky Sports har manageren meddelt den belgiske kreatør, at han frit han rejse.

»Eden er 28 år. Hvis han vil væk, skal han have lov til det. Selvfølgelig håber jeg på det modsatte. Jeg håber på, at han gerne vil blive her. Han har potentiale til at blive den bedste spiller i Europa,« sagde Maurizio Sarri på pressemødet op til onsdagens Premier League-kamp mod Bournemouth.

Eden Hazard har længe været sat i forbindelse med Real Madrid.

