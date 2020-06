Flere medier erfarer, at Chelsea er enig med RB Leipzig om et køb af topscorer Timo Werner.

Den tyske landsholdsangriber Timo Werner skifter fra næste sæson fra RB Leipzig til Chelsea i den engelske Premier League.

Det erfarer flere medier, blandt andet BBC og fodboldmagasinet Kicker.

Den 24-årige hurtigløber har i denne sæson nettet 25 gange i 29 bundesligakampe for Leipzig.

Ifølge Kicker er den ombejlede angriber ikke helt så dyr som først antaget.

Werners nuværende kontrakt indeholder en frikøbsklausul på knap 60 millioner euro. Chelsea "nøjes" efter bladets oplysninger med at betale 50 millioner euro, hvilket svarer til 372 millioner danske kroner.

Timo Werner er et produkt af Stuttgarts ungdomsafdeling og spillede også lidt over 100 førsteholdskampe for klubben.

I 2016 skiftede han til RB Leipzig, hvor han siden har markeret sig som en af de farligste angribere i tysk fodbold. Han er foreløbig noteret for 92 mål i 154 bundesligakampe for klubben.

Han har i de seneste måneder ikke lagt skjul på, at han var fristet af at fortsætte karrieren i Premier League.

Liverpool blev hurtigt udpeget til favorit, og klubbens tyske manager, Jürgen Klopp, skulle være interesseret i at få sin landsmand i stalden.

Men ifølge Kicker var Liverpool ikke parat til at betale Leipzig den fastsatte frikøbssum, og Premier Leagues førerhold var dermed ude af billedet.

Chelsea blev i 2019 idømt transferkarantæne, der betød at klubben har været afskåret fra at hente spillere i de seneste to transfervinduer.

Noget tyder på, at man er i gang med at tage revanche. Chelsea skrev tidligere på året kontrakt med Ajax-profilen Hakim Ziyech, der også skifter til London-klubben efter sommerpausen.

/ritzau/