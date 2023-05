Efter en elendig sæson har Chelsea nu fundet manden, som skal genrejse den engelske storklub.

Ifølge flere medier – heriblandt The Athletic og The Guardian – bliver det Mauricio Pochettino, som er ny cheftræner i London-klubben fra næste Premier League-sæson.

Den tidligere Tottenham og PSG-manager har stået uden job siden, at han blev fyret i den franske storklub, men nu er han angiveligt tilbage i trænersædet.

Chelsea har ledt efter en ny manager siden, at klubben fyrede Graham Potter efter få måneder i trænersædet, hvorefter klublegenden Frank Lampard overtog trænerposten midlertidigt i resten af sæsonen.

The Guardian skriver, at Mauricio Pochettino har sagt ja til jobbet, men at han ikke har skrevet under på aftale med Chelsea endnu.

Den 51-årige argentiner skal nok have tålmodighed med Chelsea, når han skal forsøge at genopbygge dem i næste sæson.

Det bliver nemlig ikke til nogen plads i en europæisk klubturnering, da Chelsea blot er placeret som nummer 11 i tabellen. De skuffede også på ny lørdag, hvor det blev til uafgjort 2-2-resultat mod nedrykningstruede Nottingham Forest.

Siden Frank Lampard tog over som midlertidig træner i sidste måned er det blot blevet til fire point i otte kampe.