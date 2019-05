Den tidligere engelske fodboldspiller David Beckham har fået frataget sit kørekort i seks måneder, efter han har brugt sin telefon bag rattet.

Det skriver flere medier heriblandt Sky News.

Den 43-årige britiske stjerne blev set af en borger tilbage i november sidste år.

Her kørte han rundt i sin Bentley på Great Portland Street i London, mens han brugte sin telefon.

Den tidligere engelske fodboldstjerne David Beckham var torsdag mødt op i retten Bromley Magistrates Court i London. Her fik han frataget sit kørekort i seks måneder. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Den tidligere engelske fodboldstjerne David Beckham var torsdag mødt op i retten Bromley Magistrates Court i London. Her fik han frataget sit kørekort i seks måneder. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Torsdag var David Beckham så mødt op i Bromley Magistrates Court i London.

Her var domsafsigelsen offentlig, og han erkendte sig skyldig.

Oprindeligt skulle sagen behandles i forrige måned under en administrativ proces, men den blev udskudt til torsdag, da David Beckham bekræftede, at han selv ville deltage.Udover fratagelsen af kørekortet, har den tidligere kaptajn for det engelske landshold også fået en bøde på 750 pund svarende til lidt over 6.500 kroner.

David Beckham fløj torsdag tilbage til England kun 24 timer efter, han deltog i et pressemøde i Kina.