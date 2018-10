Nicklas Bendtner er ikke den eneste fodboldstjerne med dramatiske byture.

Tyrkiets største fodboldnavn igennem det seneste årti, Arda Turan, er også havnet i overskrifterne for andet end sine fodboldevner

Stjernen, der i denne sæson er udlejet fra FC Barcelona til Istanbul Basaksehir, har i den forgangne uge været til afhøring hos politiet i Istanbul, efter at han angiveligt har brækket næsen på den tyrkiske popsanger Berkay Sahinn på en natklub.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC.

Berkay bu yapılanı affetmeyecektir!

Mine Ayman Venüs retrosunun kavgaya etkisini anlattı! @ArdaTuran @berkaysahinn @mineaymanhttps://t.co/0pVIX9Khrs pic.twitter.com/kkwmAcmOT2 — SuperHaber (@superhabertv) October 12, 2018

Ifølge The Washington Post røg de to tyrkiske personligheder i totterne på hinanden på en natklub i Istanbul, efter at Arda Turan var kommet med en kommentar om Berkay Sahinns kone.

Popstjernen måtte efterfølgende en tur på hospitalet, hvor han blandt andet fik konstateret en brækket næse.

31-årige Arda Turan er én af tidernes største tyrkiske fodboldspillere. Han står noteret for 100 landskampe, og han slog for alvor sit navn fast på den europæiske fodboldspiller i sin tid i Atlético Madrid. Her var han under Diego Simeone nøglespiller og var med til at sikre Madrid-lillebroren det spanske mesterskab, Europa League-triumf og Champions League-finaleplads.

I 2015 skiftede Turan til mægtige FC Barcelona, hvor han dog har haft svært ved at spille sig til en stamplads.