Noget tyder på, at det snart er slut med magi fra Lionel Messis fødder i Barcelona-trøjen.

For den 33-årige argentiner har angiveligt netop meddelt den catalanske storklub, at han ønsker at forlade klubben denne sommer.

Det skriver flere medier som Mundo Deportivo, Sport og argentinske TyC Sports.

Noget, som FC Barcelona efterfølgende har bekræftet tirsdag aften. Det er nyhedsbureauet AP, som har modtaget bekræftelsen fra klubben om, at Messi ønsker at komme væk omgående.

Den 33-årige verdensstjerne vil væk fra Barcelona. Foto: MANU FERNANDEZ

Messi har efter sigende en kontrakt med Barcelona, der indeholder en klausul, som netop gør det muligt for argentineren at forlade klubben gratis efter hver sæson, hvis han ønsker det.

Og det er netop den klausul, som Messi nu har valgt at gøre brug af i et skriftligt dokument sendt til klubbens ledelse.

Det forlyder ligeledes, at beslutningen skulle være truffet, fordi Barcelona-stjernen i flere år har været utilfreds med klubbens ledelse, hvor særligt klubbens præsident Josep Bartomeus ageren ikke har imponeret den argentinske troldmand.

Klubben er lige nu inde i en kaotisk periode med en ledelse tæt på opløsning. Sportsligt har klubben haft en dårlig sæson, hvorfor træner Quique Setien blev fyret tidligere i august.

Det hele kulminerede med 2-8-ydmygelsen mod Bayern München i Champions League. Noget, som også skulle have fået Lionel Messis tålmodig til at slippe op.

Efterfølgende er hollandske Ronald Koeman så blevet præsenteret som ny Barcelona-træner.

Lionel Messi skiftede til den catalanske storklub som barn og har aldrig spillet for andre klubber som voksen.