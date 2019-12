Så skulle den være på plads – og blive underskrevet inden for 24 timer.

Zlatan Ibrahimovic har fundet sin nye klub, og det er en gammel kending for den 38-årige svenske angriber. Han skal nemlig en tur tilbage til AC Milan, skriver det ganske pålidelige medie, når det kommer til transfers, Gianluca Di Marzio.

Den svenske angriber sagde denne vinter farvel til USA og LA Galaxy for at finde en ny udfordring, og den ligger altså i samme klub, som Zltan Ibrahimovic scorede mål for fra 2010 til 2012.

I AC Milan vil Zlatan Ibrahimovic ifølge Gianluca Di Marzio få en kontrakt på et halvt år, og det vil enten torsdag aften eller fredag morgen blive gjort helt officielt.

Foto: KATHARINE LOTZE Vis mere Foto: KATHARINE LOTZE

Aftalen mellem Zlatan Ibrahimovic og AC Milan vil også indeholde visse klausuler, som kan medføre, at Zlatan Ibrahimovic fortsætter i klubben i mere end blot et halvt år.

Men først og fremmest gælder det altså for den aldrende svensker om at hjælpe den sovende kæmpe tilbage til toppen i de næste måneder.

AC Milan ligger netop nu nummer 11 i Serie A og lukkede 2019 af med en ordentlig 5-0-lussing fra Atalanta.

Sådan noget accepterer Zlatan Ibrahimovic næppe, men spørgsmålet er, om den 38-årige svensker stadig har kvaliteterne til at løfte et hold som AC Milan. Det vil tiden vise, når aftalen er blevet gjort officiel.