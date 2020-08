Zlatan Ibrahimovich og AC Milan har ad flere omgange været et velkendt match.

Og noget tyder på, at makkerskabet ser ud til at fortsætte den kommende sæson.

Det skriver det italienske medie Sky Sports Italia.

For ifølge mediet har den svenske superstjerne skrevet under på en kontraktforlængelse med den italienske storklub for den kommende sæson.

Det skulle efter sigende være Zlatan Ibrahimovich selv, der har ønsket at blive i det italienske, hvor anmodningen fra den 38-årige angriber angiveligt skulle være blevet mødt med kyshånd i Milano-klubben.

Svenskerens store betydning for Milan-holdet – især uden for banen – skulle have været afgørende i klubbens beslutning om at forlænge med fodboldstjernen. Mediet skriver nemlig, at klubbens ledelse er overbevist om, at holdet har brug for ham som en ledende figur den kommende sæson.

På sin Instagram-profil har Zlatan Ibrahimovich da også fredag været ud med en kraftig indikation på, at han fortsætter i klubben.

'Som jeg sagde, så er jeg kun lige begyndt at varme op,' skriver han i et opslag, hvor han har delt et billede af sig selv i en Milan-trøje. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Svenskeren meddelte i december, at han vendte tilbage til AC Milan på en kontrakt for resten af den netop overståede sæson. Zlatan spillede i den italienske klub fra 2010 til 2012, inden han skiftede til Paris Saint-Germain.

AC Milan endte i som nummer seks i den bedste italienske fodboldrække i den forgangne sæson.