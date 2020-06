Selvom man er verdensstjerne på en fodboldbane, skal man alligevel følge retningslinjerne vedrørende corona.

Det står klart, efter den svenske angriber Zlatan Ibrahomivic er kommet i problemer, da han søndag dukkede op i det svenske fodboldhold Hammarbys omklædningsrum.

For ifølge retningslinjerne fra Svensk Elitfotboll (SEF), som står bag de to bedste svenske fodboldrækker, er det ikke tilladt, skriver Aftonbladet.

»Der er indgivet en anmeldelse,« lyder det derfor fra Per Eliasson, der er chef for de kampdelegerede hos Svensk Elitfotboll, over for mediet.

38-årige Zlatan Ibrahimovic er i øjeblikket tilknyttet den italienske storklub AC Milan. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere 38-årige Zlatan Ibrahimovic er i øjeblikket tilknyttet den italienske storklub AC Milan. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Det var under sæsonpremieren på den svenske fodboldliga Allsvenskan, at Zlatan Ibrahimovic havde besluttet sig for at overvære kampen mellem Hammarby og Östersunds FK på Tele2 Arena i Stockholm.

Men den svenske AC Milan-angriber havde tilsyneladende svært ved at holde sig på tribunen og var derfor også et smut nede i Hammarbys omklædningsrum.

Per Eliasson fortæller til Aftonbladet, at Ibrahimovic ganske rigtigt blev observeret i Hammarbys omklædningsrum, hvilket derfor blev noteret af den kampdelegerede og givet videre til SEF's disciplinærudvalg.

Ifølge retningslinjerne er det nemlig kun tilladt for spillere og trænere at opholde sig i omklædningsrummene, hvorfor der er indgivet en anmeldelse mod klubben.

Selvom han i en årrække har kunnet snyde forsvarsspillere på fodboldbanen, så kunne Zlatan Ibrahimovic ikke snyde den kampdelegerede under søndagens kamp. Foto: HENRIK MONTGOMERY Vis mere Selvom han i en årrække har kunnet snyde forsvarsspillere på fodboldbanen, så kunne Zlatan Ibrahimovic ikke snyde den kampdelegerede under søndagens kamp. Foto: HENRIK MONTGOMERY

Aftonbladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Hammarby, men hverken klubben eller Zlatan Ibrahimovic har reageret på den kampdelegeredes observation fra søndagens kamp.

Opgøret mellem Hammarby og Östersunds FK endte med en 2-0-sejr til hjemmeholdet.