Den spanske avis Sport bringer en artikel, hvor man via anonyme kilder gør det klart, at fodboldklubben Real Madrid kan være tæt på at fyre træner Zinedine Zidane.

Det er holdets svigtende form og resultater, der har fået ledelsen med præsident Florentino Pérez i spidsen til at overveje Zidanes fremtid kraftigt.

Ifølge avisen Sport var seneste La Liga-nederlag til Levante en alvorlig streg i regningen for Real Madrids ledelse, der også skulle være skuffede over spillernes fysiske form og styrke generelt.

Der skulle også være utilfredshed med, at klubbens unge spillere ikke i tilstrækkelig grad har slået til i en sæson, hvor Real Madrid er alvorligt ramt økonomisk af den nuværende coronakrise.

Således kan Zidane angiveligt allerede blive fyret, hvis holdet taber til bundproppen Huesca på lørdag i denne uge.

Derfor skulle Florentino Pérez være ved at se på mulige kandidater, hvor solid Champions League-erfaring skulle være et vigtigt kriterie for Real Madrid.

Selv om der har været flere skuffende resultater den seneste tid, er Real Madrid fortsat på tredjepladsen i La Liga efter Atlético Madrid og Barcelona.

Avisen Sport bemærker også, at det lige nu virker enormt tvivlsomt, at Zidane fortsat er træner for klubben efter denne sæson.