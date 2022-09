Lyt til artiklen

En colombianer kan ende med at koste Ecuador billetten til vinterens VM i fodbold.

Det skriver engelske medie Daily Mail mandag efter nye afsløringer i en sag, hvor FIFA ellers har clearet Ecuadors VM-deltagelse.

Dramaet drejer sig om højrebacken Byron Castillo, der har spillet otte kampe for Ecuador i VM-kvalifikationen.

Chile, som missede VM bag Ecuador, har klaget til FIFA, fordi man mener at have bevis for, at Castillo er født tre år før, end det er tilfældet i de papirer, som Ecuador har brugt til at bekræfte spillerens identitet - og samtidig har Chile fremført påstande om, at Castillo skulle være født i Colombia og ikke Ecuador.

Den historie får nu nyt liv, fordi Daily Mail fremfører en ‘chokerende’ lydoptagelse og dokumenter, hvor Castillo indrømmer at have brugt falske personlige papirer, at han forlod Colombia for at forfølge fodboldkarrieren i Ecuador og samtidig nævner han navnet på den person, der hjalp ham med at få en ny identitet.

Indrømmelserne skete angiveligt som led i en officiel efterforskning i 2018, men den indrømmelse har fodboldforbundet i Ecuador altså ifølge Daily Mail gjort sit for at skjule for offentligheden, som man i 2019 fortalte, at Castillo var fra Ecuador.

Og det lægger nu et stort pres på FIFA.

FIFA’s appel-komité skal tage stilling til sagen på torsdag, og nu er der altså pustet nyt liv i spekulationerne om, hvorvidt de 32 deltagerlande forbliver de samme til november.

Ved VM er Ecuador i gruppe med Qatar, Holland og Senegal - måske bliver det i stedet Chile, der får fornøjelsen af et VM i oliestaten.