Thierry Henry skulle efter sigende har lavet en mundtlig aftale med Aston Villa om at overtage træner-sædet i Birmingham-klubben.

Arsenal-legenden var Roberto Martínez’ assistenttræner på det belgiske landshold under VM, men nu ser det ud til at han vil videre i trænerkarrieren og stå på egne ben.

Thierry Henry annoncerede for nylig, at han ikke længere ville være en del af Sky Sports’ ekspertpanel, da han ville fokusere på trænergerningen. Det ser nu ud til at føre ham mod Birmingham, hvor franskmanden angiveligt skulle have en mundtlig aftale på plads med Aston Villa. Det skriver avisen Daily Star.

Nassef Sawiris og Wes Edens, der nu sidder på aktiemajoriteten i klubben, er interesserede i at finde en erstatning for manager Steve Bruce, efter at oprykningen til Premier League slog fejl i sidste sæson.

Henry skulle have stillet som krav, at der bliver stillet garantier i forhold til transferbudgettet.

