Rygtestrømmen omkring den danske landsholdsstjerne Christian Eriksens fremtid begynder efterhånden at tage fart.

Den eftertragtede dansker, der indtil videre har afvist at underskrive en ny kontrakt med Tottenham, er blevet sat i forbindelse med kæmpeklubber som Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus og senest Inter.

Men nu melder endnu en fodboldgigant sig på banen. Ifølge engelske The Mirror er Tottenhams ligakonkurrenter fra Manchester United ved at strikke et særdeles lukrativt tilbud til Eriksen sammen.

The Red Devils' nye manager, norske Ole Gunnar Solskjær, har angiveligt Eriksen øverst på sin sommer-transferliste, og derfor skulle han have bedt Manchester Uniteds bestyrelsesformand, Ed Woodward, om at gøre et tilbud til danskeren klar.

Og United skulle angiveligt nu være klar til at tredoble Eriksens løn - fra 700.000 kroner om ugen til SVIMLENDE to millioner kroner i ugeløn.

Tidligere har det været utænkeligt, at Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, vil sælge til ligakonkurrenter. Men The Mirror skriver, at Levy er presset af, at Eriksen om to måneder kun har et år tilbage af sin kontrakt med 'The Spurs' - og derfor kan sommerens transfervindue være Tottenhams sidste chance for at score kassen på fynboen.

Franske Paul Pogba er angiveligt også en del af Eriksen-kabalen. For Real Madrid har ifølge The Mirror udset sig Manchester Uniteds franskmand som én af de sommertransfers, der skal være med til at genrejse den spanske kongeklub.

Oe et Pogba-salg kunne frigøre midler til at finansiere Eriksens skifte til Manchester United.