Storsatsende Inter forsøger at spille med musklerne på transfermarkedet for at bygge et slagkraftigt mandskab op til en fremtid med sejre og titler.

Den fremtid indebærer dog tilsyneladende ikke Christian Eriksen, som har været godt og grundigt ude i kulden i den italienske storklub hos træner Antonio Conte i de seneste måneder.

Det faktum er velbeskrevet, men nu er der opsigtsvækkende nyt i en efterhånden større og større spekulations- og rygte-saga om Eriksens fodboldfremtid.

Den store britiske avis The Guardian kan nemlig afsløre, at Inter har forsøgt at afhænde den danske landsholdsstjerne til Chelsea i noget af en transfer-bombe.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Det skulle være sket i forbindelse med italienernes hede drøm om at tilknytte Chelseas franske verdensmester N'Golo Kanté.

Chelsea har dog afvist Inters halv-desperate tilbud om at få 28-årige Eriksen samt den kroatiske landsholdsspiller Marcelo Brozovic i bytte for Kanté. Eriksen er også blevet til budt til Chelsea i en direkte transfer, hvilket klubben også har takket nej til.

The Guardian skriver, at London-klubben bestemt ikke travlt med at komme af med franskmanden, som ellers havde det svært i den forgangne sæson.

Inter er nu nødt til at hoste op med kontanter, hvis Chelsea skal sælge Kanté til dem, forlyder det. Italiernerne fattes dog penge.

Derfor forsøger klubben at komme af med nogle af de spillere, der ikke índgår i Contes planer - herunder Christian Eriksen, som kom til klubben fra Tottenham i et stort skifte i januar.

Det har dog været tydeligt, at fynboen ikke er Antonio Contes kop te. Det fremgår ikke af historien, om Eriksen skulle være interesseret i at skfite til Chelsea, som er Tottenahms lokalrivaler.