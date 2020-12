På juleaftensdag sprang en tysk bombe i fransk fodbold, som meget vel kan sætte gang i danske tilgange af argentinske afveje.

For selvom datoen sagde 24. december, var den franske ledelse næppe i gavehumør, da tæppet blev revet væk under cheftræner Thomas Tuchel i Paris Saint-Germain, og han fik overrakt en fyreseddel af sin arbejdsgiver. Men det gjorde pludselig danske Christian Eriksens fremtid lidt mere konkret.

Ifølge italienske Gazetta dello Sport ligner det en sandsynlig mulighed, at den danske midtbanespiller bliver en del af en vild byttehandel, som sender ham til den franske storklub.

Inter skulle angiveligt få PSG-spilleren Leandro Paredes sendt den anden vej, da argentineren er en del af Antonio Contes ønskeliste i det italienske. Men ét aspekt ser ud til at gøre handlen endnu mere sandsynlig: Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino og Christian Eriksen arbejdede sammen i fem år i Tottenham. Her ses de efter en kamp mod Crystal Palace. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Mauricio Pochettino og Christian Eriksen arbejdede sammen i fem år i Tottenham. Her ses de efter en kamp mod Crystal Palace. Foto: DYLAN MARTINEZ

Argentineren er ifølge flere franske medier nærmest allerede på plads som PSGs nye cheftræner, og det er godt nyt for Christian Eriksen.

De to samarbejdede i Tottenham i fem år, da Pochettino var træner, og danskeren var nærmest konsekvent en af de første på den argentinske managers holdkort.

Derfor virker det ikke utænkeligt, at Pochettino ønsker dansk følgeskab i den franske hovedstad.

Især fordi Eriksen er uønsket i Inter-klubben, hvor det aldrig blev som håbet. Den 28-årige dansker bed sig aldrig rigtig fast på holdet og var desværre oftere bænkevarmer end på holdkortet.

Leandro Paredes (forrest) har aldrig for alvor imponeret i PSG. Nu kan han være på vej til Inter i en byttehandel med Christian Eriksen. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Leandro Paredes (forrest) har aldrig for alvor imponeret i PSG. Nu kan han være på vej til Inter i en byttehandel med Christian Eriksen. Foto: CHARLES PLATIAU

En situation, der selvfølgelig ikke holder i længden - hvilket Inters direktør forleden bekræftede, da han udtalte, at Eriksen er på transferlisten, og at han forlader Milano-klubben til januar.

Argentinske Leandro Paredes, der ifølge Gazetta dello Sport skal den anden vej, har gjort det udemærket siden ankomsten til Paris i januar 2019 uden for alvor at overbevise.

Byttehandlen kan derfor passe alle parter. I tilfælde af en transfer må man dog forvente, at PSG skal af med et beløb oveni Leandro Paredes, da Christian Eriksens markedsværdi er noget højere end den argentinske midtbanespillers.

Ifølge Transfermarkt er Christian Eriksen 50 millioner euro værd - svarende til knap 372 millioner kroner - mens Leandro Paredes har en markedsværdi på 20 millioner euro - eller cirka 148 millioner kroner.

Thomas Tuchel er fortid i PSG. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Thomas Tuchel er fortid i PSG. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Det skal dog understreges, at Paris Saint-Germain endnu ikke har bekræftet Thomas Tuchels afgang, men meget tyder på, at det er lige oppe over.

Klubbens superstjerne Kylian Mbappé har således taget afsked med tyskeren på sin Instagram-profil:

'Desværre er betingelserne sådan i fodbold, men ingen vil glemme din tid her. Du skrev en stor linje i klubbens historie, og jeg takker dig, træner,' lyder det fra den franske angriber.