Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Spillet om Christian Eriksen kører på højtryk og tager nu en ganske overraskende og dramatisk drejning.

Trods meldinger om massiv interesse skulle Tottenham nu være mere eller mindre helt ude af gamet om at sikre sig den danske verdensstjerne, som lige nu tygger på, hvad fodboldfremtiden skal bringe.

Det skriver Football.London via mediets Tottenham-korrespondent, Alisdair Gold, som følger London-klubben tæt.

»Som Football.London forstår det, har Spurs for nogle uger siden været i kontakt med Eriksens lejr om en retur til klubben, men de har ikke fulgt op på det siden,« skriver mediet, som fortæller, at der er – og har været – heftig interesse for Eriksen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Klubber som Everton, Newcastle, Leicester, West Ham, Brentford, Ajax Amsterdam og en unavngivet La Liga-klub bliver nævnt i artiklen.

Derudover er der naturligvis også Manchester United, der i sidste uge, ifølge flere store britiske medier, skulle have givet et kontrakttilbud til Danmarks landsholds-10er, og som lige nu ligner favoritterne til at sikre sig Eriksens underskrift.

Football.London skriver, at Tottenham med sportsdirektør Fabio Paratici i spidsen ved adskillige lejligheder har forsøgt at hente Eriksen tilbage til Tottenham, hvor han var en stor stjerne fra 2013 til 2019.

Blandt andet da Eriksen havde en svær tid i Inter, men også flere gange siden i sommer, efter at danskeren var kommet til hægterne efter sit hjertestop under EM.

Men nu forlyder det, at Tottenham nedtoner klubbens interesse i en genforening med deres tidligere playmaker, hvilket manager Antonio Conte også offentligt har udtrykt et høfligt ønske om. Ifølge Evening Standard har der ikke været forhandlinger mellem Tottenham og Eriksens lejr.

Christian Eriksen er kontraktfri 1. juli, efter at han vendte tilbage til topfodbold i februar og spillede en flot forårssæson for Brentford, som dog efter alt at dømme må skyde en hvid pind efter den 30-årige fynbo.