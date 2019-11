Bernio Verhagen får tirsdag ophævet sin kontrakt med Viborg efter ikke at være dukket op til aftalte møder.

Viborg FF har ifølge B.T. besluttet sig for at ophæve kontrakten med den 25-årige hollænder Bernio Verhagen.

Verhagen er under mistanke for at have bedraget sig til en aftale med det jyske fodboldhold.

Derfor havde klubben indkaldt ham til møde mandag, men han dukkede aldrig op.

Og nu skulle klubben altså have besluttet sig for at rive aftalen med Bernio Verhagen i stykker.

Han blev ellers præsenteret som en "lynhurtig og aggressiv" spiller tidligere på måneden.

Senere har Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, indrømmet, at man rent faktisk ikke vidste ret meget om Verhagen, da man skrev kontrakt med ham.

Men klubben var af det velrenommerede agentfirma Stellar Group blevet lovet, at han i løbet af kort tid kunne sælges videre til en kinesisk klub.

Senere har det dog vist sig, at Verhagen aldrig tidligere har spillet professionel fodbold, og at Stellar Group intet har kendt til de påståede aftaler.

/ritzau/