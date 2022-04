Et konsortium med blandt andre Formel 1-profilen Lewis Hamilton og tennisstjernen Serena Williams i folden vil købe fodboldklubben Chelsea.

Det skriver Sky News.

Chelseas kontroversielle russiske rigmand Roman Abramovich skal af med London-klubben, efter han er blevet ramt af sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Derfor har flere nye, potentielle ejere meldt sig på banen.

Og nu er der igen en ny spiller på banen anført af den tidligere Liverpool-formand Sir Martin Broughton, der har samlet en prominent kreds af investorer – heriblandt Williams og Hamilton.

Ifølge mediet har de to verdensstjerner sagt ja til at skyde 10 millioner pund (89 millioner kroner, red.) ind i projektet hver.

Begge stjerner har øget deres arbejde omkring investeringer de seneste år, så det er ingen overraskelse, at de smider penge i nye projekter. Men lidt overraskende er det dog, at Hamilton vælger at gå med ind i et potentielt Chelsea-bud, da han selv holder med en helt anden London-klub – nemlig Arsenal.

Konsortiet med Williams og Hamilton skal kæmpe imod to andre bud, der også lurer på at overtage Chelsea.

Indtil videre er intet forhandlet på plads, men en pris på omkring 2,5 milliarder pund - 22 milliarder kroner - er blevet nævnt som det, der skal til for at købe klubben.