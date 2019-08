Mudderbrydning, et modeshow - og så en fyreseddel.

Det er virkeligheden for den franske fodboldspiller Adil Rami. For den 33-årige forsvarsspiller har fået klar besked fra Olympique Marseille: Han er færdig i klubben.

Det skriver det franske medie L'Équipe, som også fortæller, at Rami har fået sin kontrakt revet over. Det fremgår angiveligt af et brev, mediet er kommet i besiddelse af.

Årsagen skal findes for et par måneder tilbage. Helt præcist den 20. maj og nogle dage frem. Først dukkede Adil Rami ikke op til en træning, og nogle dage senere spillede han kamp mod Toulouse. Her udgik han med en skade, men han skulle stadig møde op i klubben.

Det skete dog ikke, og måneden efter kom det frem hvorfor. Den 29. juni tonede Adil Rami frem på skærmen i realityprogrammet 'Ford Boyard' (den franske udgave af 'Fangerne på fortet', red.), hvor han blandt andet var med i en omgang mudderbrydning.

En tv-deltagelse, klubben ikke kendte til, og Rami - der også en dag havde droppet klubben for at tage til modeshow i Monaco - fik besked på at blive væk fra forberedelserne til den kommende sæson. Og nu skulle han have fået besked på at blive væk permanent, selvom han havde to år tilbage af sin kontrakt.

Det er langt fra den første skandale, der har ramt Adil Rami i år.

Forsvarsspilleren, der sidste år vandt VM med Frankrig, kom også i mediernes søgelys i juni, da det kom frem, at han og Pamela Anderson efter to års forhold var gået fra hinanden. Og det var langt fra udramatisk, for skuespillerinden delte et opslag på Instagram, hvori hun gav sin version af bruddet.

I et langt og meget emotionelt opslag oprullede Pamela Andeson et parforhold, som ifølge hende var præget af utroskab, psykisk vold og trusler. Hun kaldte Rami for et monster og parforholdet for et mareridt.

»Han dukkede op på mit hotel. Sikkerhedsvagter førte ham væk. Jeg har en bodyguard, fordi han skræmmer mig. Han har såret mig og truet mig mange gange,« skrev Pamela Anderson, der også kaldte de to år som kærester for 'en stor løgn'.

Om aftenen svarede Adil Rami dog igen. De helt private detaljer ønskede han ikke at dele, men han fortalte, at dele af Pamela Andersons forklaring ikke passede.

»Jeg har på ingen måde levet et dobbeltliv. Jeg er blot knyttet til mine børns mor, Sidonie, som jeg har den dybeste respekt for. Det er rigtigt, jeg måske skulle have været mere åben omkring det forhold. Går jeg ud fra,« skrev Rami.