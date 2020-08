Noget tyder på, at der er en engelsk transferrekord under opsejling.

For ifølge flere engelske medier er Manchester United tæt på at sikre sig det ombejlede stortalent Jadon Sanchos underskrift.

Det skriver blandt andet The Independent og Sky Sports.

Førstnævnte skriver endda, at et køb af den 20-årige Borussia Dortmund-spiller falder på plads i denne uge.

20-årige Jadon Sancho. Foto: LARS BARON / POOL Vis mere 20-årige Jadon Sancho. Foto: LARS BARON / POOL

I den forbindelse supplerer BBC med, at offensivspillerens tyske klub rent faktisk har set en konkret deadline for, hvornår Manchester United skal have gjort handlen færdig for ikke at skabe forstyrrelser i forhold til sæsonopstarten. Den frist udløber 10. august. Det er på mandag.

Hvis handlen går igennem, vil der ifølge de engelske medier være tale om en rekordstor transfersum for den engelske landsholdsspiller.

Hele 1,2 milliarder kroner kræver den tyske storklub eftersigende for deres unge fuldfugl, men det er en sum, som United håber på at kunne forhandle en smule ned.

I stedet skulle 'De Røde Djævle' angiveligt have foreslået et lavere bud på omkring en milliarder kroner, som vil gøre Jadon Sancho til den dyreste spiller, der bliver hentet til engelsk fodbold. Her skriver flere medier, at den engelske klub ønsker en særlig aftale omkring betalingen. Nemlig at det skal ske via en antal rater fordelt over flere år.

For beløbet omkring en milliard danske kroner vil nemlig skubbe Manchester Uniteds tidligere transferrekord fra 2016 ned på en andenplads på den dyre liste.

Dengang hentede den engelske storklub Paul Pogba i Juventus for et beløb lige under en milliard.

De engelske medier slår dog fast, at der ikke er nogen aftale på plads mellem klubberne om købet af Jadon Sancho - endnu.

Skulle handlen gå igennem, forlyder det, at Jadon Sancho kommer til at underskrive en femårig kontrakt med Manchester-klubben. Tyske Bild har beskrevet, hvordan den engelske spiller og den engelske klub skulle være enige om de personlige detaljer: En årsløn i omegnen af 155 millioner kroner.

Det unge stjernefrø har i den netop overståede sæson lavet hele 17 mål og samme antal assists i den tyske Bundesliga.