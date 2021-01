Hvis Manchester United havde knap 300 millioner kroner at spendere på en spiller lige nu, ville man formentlig ikke kaste pengene efter hollandske Donny van de Beek.

Den 23-årige spiller kom til klubben i sommer, da han blev hentet i Ajax, men indtil videre har matchet langtfra været en succes.

Midtbanespilleren, som har kæmpet for at få spilletid, er ifølge hollandske medier, herunder SoccerNews, rystet over situationen i Manchester United.

Men også så skuffet, at han nægter at give interview.

Donny van de Beek blev skiftet ind i de døende minutter i pokalopgøret mod Manchester City i onsdags. Foto: SHAUN BOTTERILL

Der var høje forventninger til van de Beek, da han skiftede til den engelske storklub.

Real Madrid havde angiveligt også snoren ude efter det hollandske stortalent, men han valgte Manchester United i stedet for, hvor han måtte vente indtil november, før han fik sin første startplads i Premier League.

I løbet af det tætte kampprogram mellem jul og nytår kom hollænderen ikke på banen, og det faktum, at han først blev skiftet ind efter 88 minutter mod Manchester City i onsdagens pokalkamp, var formentlig med til at få bægeret til at flyde over.

Det har fyldt den hollandske spiller med skuffelse. Mon ikke lørdagens startplads – og i øvrigt flotte præstation – mod Watford i FA Cuppen, har gjort situationen lidt mindre anspændt for Manchester Uniteds nummer 34.

Den dårlige periode for van de Beek fik den italienske legende Alessandro Costacurta til at nævne, at han synes United bør overveje en byttehandel med Inter og Christian Eriksen.

»Eriksen ville være et godt bud på en, man kunne bytte med en spiller, der ikke får spilletid i England,« sagde han til italiensk tv ifølge CalcioMercato.