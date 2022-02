Manchester United skulle have fløjet med det russiske luftfartsselskab Aeroflot tirsdag aften, men det endte den engelske storklub aldrig med at gøre.

Lige nu bliver Rusland ramt af økonomiske og politiske sanktioner fra hele den vestlige verden. Og nu har Manchester United også gjort deres for at vise klubbens standpunkt i konflikten.

Størstedelen af aktierne i Aeroflot er ejet af den russiske stat og det har fået Manchester United til at droppe selskabet.

Det er på trods af, at de siden 2013 været Uniteds officielle valg af luftfartsselskab, når de skal rejse ud af landet. Sådan er det dog ikke længere, skriver The Athletic.

Op til onsdagens Champions League-opgør mod de spanske mestre fra Atlético Madrid, var Manchester Uniteds trup ikke at finde på det A359-fly, som var sat til at flyve fra England klokken 16. Flyafgangen endte i stedet med at blive aflyst.

Kilder fortæller til The Athletic, at Manchester United faktisk er blevet enige med Aeroflot om, at de ikke skulle med på den afgang til trods for, at samarbejdet mellem dem stadig fortsætter.

Manchester United valgte i stedet at benytte sig af andet luftfartsselskab.

Valget faldt på det britiske baserede selskab Titan Airways, der fragtede det engelske mandskab til den spanske hovedstad.