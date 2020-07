På trods af en coronapause har fodboldverdenens rygtebørs ikke kunnet holde sig i ro. Og blandt de hotteste rygter finder man en mulig transfer af engelske Jadon Sancho til Manchester United.

Men selv om kantspilleren flere gange har været rygtet retur til det engelske, så melder Sky Sports nu, at United øjner et alternativ i Bayern München.

For hvis det ikke lykkes de 'røde djævle' at hente 20-årige Sancho i Borussia Dortmund, vil man i stedet gå efter en aftale med franske Kingsley Coman hos Dortmunds rivaler i München.

Bayern München hentede tidligere på måneden tyske Leroy Sané i Manchester City, der ligesom Kingsley Coman primært gør sig på venstrekanten, hvorfor franskmanden sandsynligvis er rykket længere væk fra startopstillingen hos de rødklædte tyskere.

Alligevel lyder meldingerne dog på, at tyskerne ikke er interesseret i at sælge den franske kantspiller, hvilket betyder, at United kan se sig nødsaget til at nøjes med en lejeaftale, hvis Coman skal tilføjes til truppen.

Ifølge Sky Sports er Manchester Uniteds klare førsteprioritet dog fortsat Dortmunds Jadon Sancho.

Englænderen, der har to år tilbage af sin kontrakt med Borussia Dortmund, har flere gange været rygtet til de største engelske klubber, men da rygterne går på, at Dortmund forlanger over 800 millioner kroner for den 20-årige profil, er der endnu ikke faldet en aftale på plads med nogen af klubberne.

Tidligere på måneden skrev The Telegraph dog, at Manchester United var villige til at sælge hele seks spillere, for at få råd til englænderen.

Både salg af Alexis Sanchez, Phil Jones, Jesse Lingard, Chris Smalling, Marcos Rojo og Diogo Dalot skulle ifølge meldingerne gøre plads til det engelske stortalent i den røde del af Manchester.

Jadon Sancho, der har kontrakt med Dortmund i yderligere to sæsoner, fik i den seneste sæson 32 ligakampe for Dortmund, hvor det blev til hele 17 mål og 17 assists.

Til sammenligning fik 24-årige Kingsley Coman, der har spillet i Bayern München siden 2017 og har kontrakt med den tyske klub indtil sommeren 2023, i denne sæson 24 kampe for de tyske mestre med fire mål og fire assists til følge.