Det blev ikke til nogen handel i sommer.

Men derfor håber Manchester United stadig på at kunne lande en aftale med Tottenham om et køb af Christian Eriksen, hvis kontrakt udløber efter denne sæson.

Det skriver det engelske medie Mirror.

Allerede inden denne sæson havde De Røde Djævle snøren ude efter den 27-årige danske landsholdsspiller, men dengang afslog Eriksen, fordi han ønskede at spille Champions League.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber efter denne sæson. Foto: NEIL HALL

Men på trods af deltagelsen blandt Europas bedste klubhold, har det ikke ligefrem kørt på skinner for hverken Christian Eriksen eller Tottenham i dette efterår.

Derfor fik Mauricio Pochettino da også en fyreseddel for lidt over to uger siden, da han blev afløst af Jose Mourinho.

Efter Mourinhos ankomst til klubben har Christian Eriksen stadigvæk ikke fået en startplads på London-mandskabet.

Og netop den beslutning skulle eftersigende have styrket Uniteds tro på at kunne købe Tottenham-danskeren, der flere gange har meldt ud, at han er klar til at prøve nogle nye udfordringer.

Christian Eriksen har ikke fået meget spilletid siden Jose Mourinhos ankomst. Foto: EDDIE KEOGH

Men ifølge mediet, så skal Manchester-klubben med Ole Gunnar Solskjær i spidsen dog til at skynde sig, da klubber som Juventus og Atletico Madrid også har fokus på danskerens situation i England.

Den italienske storklub og den spanske ditto ønsker angiveligt at samle Christian Eriksen gratis op til sommer ved at skrive kontrakt med ham, når vinterens transfervindue åbner.

Her må danskeren nemlig skrive kontrakt med den klub, han ønsker, om en aftale til sommer.

Christian Eriksen står noteret for 12 kampe med kun to scoringer til følge i denne sæson.