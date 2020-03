I et forsøg på at spare tid overvejer Uefa at indføre finalestævne i Champions League, skriver spansk avis.

Champions League og Europa League kan muligvis blive afsluttet med finalestævner.

Den spanske avis AS skriver søndag, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) overvejer at afslutte de to klubturneringer med finalestævner med deltagelse af fire hold.

Med et afsluttende stævne vil det være muligt at afvikle semifinaler og finaler på få dage.

Det skyldes, at semifinalerne kan blive afgjort over én kamp, hvor der normalt spilles hjemme og ude.

I øjeblikket er kampprogrammet i europæisk fodbold sat under et stort pres som følge af udbruddet af coronavirus.

Udbruddet har ført til udskydelser af næste uges knockoutkampe i både Champions League og Europa League.

I de nationale ligaer er flere spillerunder desuden udskudt, så der i flere lande ikke spilles fodbold de kommende uger, hvilket kun sætter yderligere pres på kalenderen.

Champions League og Europa League står i øjeblikket midt i afviklingen af ottendedelsfinalerne.

Finalen i Champions League er planlagt til at blive spillet 30. maj i Istanbul. Tre dage forinden er der finale i Europa League i polske Gdansk.

På tirsdag har Uefa indkaldt sine medlemslande til et videomøde om, hvordan europæisk fodbold skal reagere på coronavirus.

/ritzau/dpa