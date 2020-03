Grundet coronavirus forventes Uefa tirsdag at udskyde EM i et år og samtidig kræve erstatning fra klubberne.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) holder tirsdag møde, hvor det forventes besluttet, at sommerens EM-slutrunde udsættes et år.

Årsagen er den verserende coronaviruskrise. For selv om krisen skulle være afblæst inden EM-starten 12. juni, så kommer stort set alle europæiske ligaer i bekneb med at få spillet turneringen til ende inden EM.

For at undgå det kaos, som en række uafsluttede nationale ligaer vil medføre, vil Uefa ifølge mediet The Athletic gå med til at rykke slutrunden til sommeren 2021.

The Athletic er et amerikansk sportsmedie, som også har kontor i London, og som specialiserer sig inden for analyser og features af elitesport.

En udskydelse af EM-slutrunden vil give klubberne og ligaerne ekstra tid til at afslutte turneringerne, inden næste sæson skal starte op. Men en udskydelse af et planlagt EM er ikke gratis. Og Uefa agter ikke at betale regningen.

The Athletic skriver, at udsættelsen af EM vil koste Uefa i omegnen af 2,26 milliarder kroner. Den regning skal klubberne og ligaerne finde ud af at dele, hvis Uefa skal skubbe slutrunden.

Det kan lyde som en enorm sum. Men klubberne og ligaerne risikerer endnu større problemer, retlige efterspil og økonomiske øretæver, hvis de er nødt til at aflyse resten af sæsonen eller kåre vindere af uafsluttede turneringer.

Samtidig står man også i en prekær situation, hvis sæsonerne strækker sig ind i juli. Mange spillere har kontraktudløb med udgang af juni.

Derfor står Uefa i en god forhandlingssituation, når man vil forsøge at få udgifterne til en EM-udsættelse dækket af andre.

Det hele afgøres formentlig tirsdag, når Uefa, spiller- og ligaforeninger samt klubber holder videomøde om situationen.

/ritzau/