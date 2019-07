Christian Eriksens fremtid er endnu ikke på plads, men noget kunne tyde på, at han skal tilbage til Tottenham efter sin ferie i Danmark.

I hvert fald hvis man skal tro det store medie Guardian.

Det skriver, at der slet og ret ingen bud er på Danmarks største fodboldstjerne.

Christian Eriksen tog ellers efter adskillige måneder med rygter bladet fra munden i forbindelse med landsholdssamlingen i juni, hvor han fortalte, at tiden godt kunne være moden til et skifte fra Tottenham.

Christian Eriksen har ønsket nye udfordringer. Foto: SUSANA VERA Vis mere Christian Eriksen har ønsket nye udfordringer. Foto: SUSANA VERA

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Men igen, jeg har den dybeste respekt for alt, hvad der er sket i Tottenham, og det vil heller ikke være noget negativt at blive i klubben,« sagde han til B.T i et længere interview.

Her kommer han ind på, at Real Madrid, som flere gange er blevet sat i forbindelse med Eriksen, kunne være et skridt op i forhold til Tottenham.

The Guardian skriver, at Christian Eriksens udtryk for at ville videre fra Tottenham kunne være et forsøg på at flirte endnu mere med Real Madrid, da den spanske klub ifølge mediet godt kan lide, at deres transfermål offentligt fortæller, at de gerne vil væk fra deres klubber.

Så langt, så godt.

Christian Eriksen selvtræner i Danmark i øjeblikket. Foto: CARL RECINE Vis mere Christian Eriksen selvtræner i Danmark i øjeblikket. Foto: CARL RECINE

Men problemet for Christian Eriksen er altså, at der nu er gået over en måned, siden Christian Eriksen fortalte om ønsket om prøve sig af i et nyt miljø, men ingen klubber med muskler til at kunne betale for danskeren har banket på døren i London-klubben med et tilbud.

Tottenhams spillere er så småt gået i gang med at forberede sig til den nye sæson, mens Christian Eriksen grundet sin landsholdstjans for Danmark har fået bevilget lidt længere pause.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber om en sæson.

Derfor vil et salg af ham være mest indbringende for London-klubben nu.