Det var her, han slog igennem på den helt store scene og etablerede sig som en af verdens bedste fodboldspillere.

Nu – 11 år efter – kan Cristiano Ronaldo være på vej tilbage til Manchester United, som han forlod til fordel for Real Madrid.

Det erfarer Fox Sports-journalisten Christian Martin.

'Vores kilder i Manchester og Porto bekræfter, at Manchester United har fristet Cristiano Ronaldo med en tilbagevenden til klubben næste sæson. Portugiseren overvejer tilbuddet, mens Juventus er klar til at forhandle, hvis Ronaldo anmoder om et skifte,' skriver han på sin Twitter-profil.

Og måske er der noget om snakken?

De seneste uger har der således være intense skriverier om, at Juventus vil af med deres altoverskyggende stjerne, der tjener næsten fem gange så meget som Paulo Dybala, der er den næstbedst betalte i truppen.

Samtidig ønsker de at tjene penge gennem et salg af verdensstjernen, og da hans kontrakt udløber i sommeren 2022, skal de derfor også reagere snart, hvis de skal have nogle af de 100 millioner euro tilbage, som de i sin tid betalte Real Madrid for at få fingrene i ham.

Den portugisiske superstjerne har altid talt varmt om sin tidligere klub og særligt Sir Alex Ferguson, der tilbage i 2003 hentede en ung Ronaldo til klubben fra Sporting Lissabon.

Cristiano Ronaldo optrådte i den røde United-trøje fra 2003 til 2009, inden han som 24-årig blev solgt til Real Madrid for et rekordbeløb. Foto: Carl Recine Vis mere Cristiano Ronaldo optrådte i den røde United-trøje fra 2003 til 2009, inden han som 24-årig blev solgt til Real Madrid for et rekordbeløb. Foto: Carl Recine

Nu er det norske Ole Gunnar Solskjær, der er ved roret, og det er måske ikke så dumt endda, hvis man vil lokke en af verdens bedste spillere gennem tiderne tilbage til Old Trafford.

United-manageren udtalte sig nemlig om den 35-årige Juventus-angriber så sent som i sommer.

»Husk på, at jeg også nåede at spille med Cristiano, og han er den bedste spiller i verden. Jeg ville ikke have noget imod også at have ham på mit hold,« sagde Solskjær ifølge Mirror på et pressemøde, da han blev adspurgt om, hvilke forhenværende holdkammerater han gerne ville kunne gøre brug af.

Cristiano Ronaldo nåede at score 118 mål i 292 kampe for Manchester United, inden han fik i 2009 fik opfyldt sin drøm om at spille for Real Madrid.

I sin tid i den engelske storklub blev det blandt andet til tre engelske mesterskaber og én Champions League-triumf.