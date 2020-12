Den tidligere Liverpool-manager Gerard Houllier er død - 73 år gammel.

Det skriver adskillige franske medier som L'Équipe og RMC. Ifølge medierne døde den franske trænerlegende mandag morgen - få dage efter han senest blev opereret for en hjerteproblemer på et hospital i Paris.

Gerard Houllier blev for tre uger siden også opereret ifølge L'Equipe, men der skulle altså en operation mere til. Og Houllier var fortrøstningsfuld så sent som i slutningen af sidste uge, hvor han ifølge det store franske medie sendte følgende sms:

'Jeg har det hårdt, men jeg skal nok klare mig', lød det ifølge L'Équipe.

Foto: PETER PARKS Vis mere Foto: PETER PARKS

Den franske træner nåede at træne flere hold i sin lange trænerkarriere, men det var især tiden i Liverpool, han vil blive huske for. Her var han manager i seks år, og det blev blandt andet til en UEFA Cup-titel og en FA Cup-sejr.

Men allerede i sin tid i Liverpool blev han ramt af hjerteproblemer.

I 2001 var han tæt på at dø, mens han var Liverpool-manager, og dengang måtte han holde sig i ro længe. Men han fortsatte trænergerningen i et årti, indtil han som manager for Aston Villa blev bedt af lægerne om at stoppe.

Det skyldtes netop hjerteproblemerne. Han blev dog i fodboldens verden, hvor han i de seneste ti år har hjulpet til med sin ekspertise i klubber i Red Bull-dynastiet, og han blev også en form for konsulent for Jean-Michel Aulas, der er præsident i Lyon.