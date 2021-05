Pep Guardiola er en af fodboldverdenens allerstørste stjerner, men det lader til, at det ikke kun er farmand, der føler sig tilpas i fodboldmiljøet.

Nu skulle stjernetrænerens datter, Maria Guardiola, angiveligt være faldet for en fodboldspiller – nemlig Tottenham-stjernen Dele Alli.

Ifølge The Sun er de to blevet set sammen, og mediet skriver at der endda blev udvekslet lidt kys. Det sker efter fodboldspillerens brud med den nu tidligere kæreste Ruby Mae.

Helt specifikt blev Pierre-Emile Højbjergs holdkammerat og Guardiolas datter set sammen søndag 9. maj.

Dele Alli har ikke haft en god sæson. Foto: MICHAEL REGAN Vis mere Dele Alli har ikke haft en god sæson. Foto: MICHAEL REGAN

Her blev de to stjerner set ved en rooftopbar i London ved navn Cloud 9, og mediet skriver også, at de to først mødte hinanden i sidste måned.

Mødet sker midt i en svær tid for Dele Alli, hvor det altså sluttede med hans mangeårige kæreste, men heller ikke på banen er det gået den 25-åriges vej.

Midtbanespilleren har været bænket i størstedelen af kampene og kun scoret tre mål i sæsonen, og ingen af dem er faldet i Premier League.

Maria Guardiola, der studerer, bor i London og er 20 år gammel, har godt 50.000 følgere på Instagram.

Hun er datter af den kendte Manchester City-træner og hans hustru, forretningskvinden Cristina Serra. Sammen har de tre børn, hvoraf Maria er den ældste.