Ingen tilbud, men heller ingen interesse i en ny kontrakt med Tottenham.

Det er status for Christian Eriksen her små 14 dage, inden de sidste transfervinduer i Europa lukkes og låses for resten af året.

Det skriver Daily Mirror. Ifølge mediet har ledelsen i den engelske klub lige nu svært ved at forstå den danske fodboldstjernes dispositioner - når ingen andre klubber er kommet med et konkret bud.

'White Hart Lane-cheferne er i stigende grad forbløffet over Eriksens beslutning over at afvise alle kontraktforhandlinger,' som mediet skriver.

Christian Eriksens kontrakt udløber om et år, og Tottenham skulle angiveligt have viftet med et tilbud om en løn i allerøverste del af lønhierarkiet: Omkring 1.650.000 kroner i ugeløn (hvilket svarer til små 85 millioner kroner om året).

Den danske landsholdsspiller har selv givet udtryk for, at han gerne vil 'prøve noget nyt'. Og selv om klubber som Real Madrid, Juventus, Manchester United og Atletico Madrid har været nævnt som interesserede inden for de seneste måneder, er intet altså sket.

Men det kan det muligvis komme til alligevel.

Eksempelvis Real Madrid-forbindelsen har længe set særdeles afbrudt ud, men ifølge The Sun er det slet ikke tilfældet. Tværtimod.

Christian Eriksen i duel med Manchester Citys Raheem Sterling (tv.) i lørdagens topbrag. Foto: PETER POWELL

Mediet skriver, at den spanske klub planlægger at lægge en halv milliard på bordet hos Tottenham på den allersidste dag, transfervinduet har åbent: 2. september.

'De spanske giganter venter til sidste øjeblik for at lægge maksimalt pres på Tottenham-boss Daniel Levy med et 'tag det eller lad være'-tilbud på danskeren,' lyder det.

På den måde vil Premier League-klubben få en skilling for Christian Eriksen i stedet for at lade ham gå transferfri om et år.

Tottenham har da også så småt forberedt sig på et exit for spilleren med nummer 23 på ryggen. I sommerens transfervindue er midtbanen bolstret med Giovani Lo Celso og Tanguy Ndombele

Og den danske landsholdsspiller var også droppet til startopstillingen, da Tottenham for en uge siden åbnede Premier League-sæsonen mod Aston Villa. Men danskeren storspillede dog, da han kom på banen i anden halvleg og var med til at vende 0-1 til 3-1.

Trods kun 26 minutter på banen blev han kåret til 'Man of the Match'.

I denne weekend var Christian Eriksen så tilbage blandt de 11 startende, da Tottenham spillede 2-2 mod Manchester City i lidt af et VAR-drama. Her blev han skiftet ud i de sidste minutter.

Spørgsmålet er så bare, om han også ender med at skifte Tottenham ud.