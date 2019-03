Christian Eriksens fremtid er et af de største spørgsmål før sommerens transfervindue.

Der er længe blevet spekuleret i, at den danske stjerne vil forlade Tottenham til sommer, og nu mener Daily Mail at vide, at den engelske klub har sluttet fred med, at Eriksen finder nye græsgange efter denne sæson.

Daily Mail skriver, at Tottenham gør klar til en travl transfer-sommer efter to transfervinduer i træk uden indkøb. Helt konkret skulle London-klubben være indstillet på at hente fem nye spillere.

Men set med danske øjne er det mest interessante, at transferplanen angiveligt skulle være lavet ud fra en virkelighed, hvor Christian Eriksen vinker farvel til Tottenham.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Ifølge Daily Mail er indstillingen i Tottenham i hvert fald lige nu, at ’klubben accepterer, at Christian Eriksen formentlig vil forlade (klubben, red.)’.

Tottenhams velvilje skulle blandt andet handle om, at det efterhånden er ved at være sidste chance, hvis klubben skal have en pose penge for Christian Eriksen.

'Eriksen går ind i de sidste 12 måneder af sin aftale denne sommer uden nogen udsigt til enighed om en forlængelse. Tottenham vil foretrække at sælge danskeren, 27 (år, red.), i stedet for at lade ham gå gratis næste år – med Real Madrid som en af de klubber, der er interesseret i playmakeren,' skriver Daily Mail.

Netop Real Madrid er et af de helt varme bud på en ny arbejdsgiver for Christian Eriksen.

Således mener den normalt velinformerede journalist Guillem Balague, at Eriksen står øverst på listen hos Zinedine Zidane, der tidligere i denne uge sagde ja til igen at blive manager i Real Madrid, efter kongeklubben havde fyret Santiago Solari.