Philip Zinckernagel kunne i søndags kalde sig norsk mester med Bodø/Glimt, men det betyder langtfra, at arbejdshandskerne er røget af.

Danskerens kontrakt udløber nemlig ved årsskiftet, og det trækker for alvor op til, at den formstærke midtbanespiller snart forlader Norge.

Zinckernagel er nemlig gået fra at være en Superliga-mellemvare til nu at være blandt de mest brandvarme spillere på markedet efter en formidabel sæson i det norske.

I 23 kampe i den hjemlige liga har han således scoret hele 15 mål og lavet 19 assist, og ifølge Nettavisen har det skabt massiv interesse for den tidligere Sønderjyske- og FC Helsingør-spiller.

2. Bundesliga-klubben Fortuna Düsseldorf og hollandske Heerenveen er således blandt de klubber, der jagter den snart 26-årige offensivspillers underskrift, og hovedpersonen selv udtaler også, at han snart regner med at have afklaring.

»Vi må se, hvad der sker de næste par dage. Det er lidt ude af mine hænder, men hvis tingene går hurtigt, må vi tage en snak. Der er enorm interesse og klubber, som er parate. Det handler om at være lidt tålmodig og mærke efter, om det føles rigtigt. Det er en vanskelig beslutning,« siger Philip Zinckernagel til Nettavisen.

Den formstærke dansker indgik for nyligt et samarbejde med ingen ringere end den israelske superagent Pini Zahavi, der har folk som Robert Lewandowski, Neymar, Carlos Tevez og Pierre-Emile Højbjerg i stalden, og derfor peger alt derfor også på et skifte.

Til B.T.s podcast 'Transfervinduet' fortalte Zinckernagel tidligere på måneden, at en tyrkisk storklub havde budt på ham.

Men her blev det et nej tak fra Bodø/Glimt-profilen.

»Der har været en masse interesse. Basaksehir prøvede at købe mig i august, men prisen var lidt for høj, og jeg havde ikke den bedste mavefornemmelse, selv om det er en god klub, og de skulle spille Champions League. Zahavi rådede mig til, at det var bedre at vente på, at der ville komme noget bedre på en større hylde,« sagde Zinckernagel blandt andet.

Danskerens kontrakt udløber til nytår, og han kan dermed skifte kvit og frit.