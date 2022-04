22 minutters spilletid.

Det er, hvad det er blevet til for Martin Braithwaite i Barcelona, efter han i januar vendte tilbage fra en længerevarende skade. Og den skade kan få indflydelse på den danske angribers fremtid, mener det spanske medie Sport at vide.

I et forsøg på at få Braithwaites værdi til at stige igen efter den lange skadespause, vil Barcelona angiveligt forsøge at udleje den 30-årige angriber i den kommende sæson.

Og to klubber skulle allerede have vist interesse for at snuppe angriberen, der på grund af den manglende spilletid også er røget ud af Kasper Hjulmands landsholdsvarme.

Det drejer sig om Celta Vigo og Valencia fra La Liga, som allerede skulle have lagt forespørgsler på at leje den danske fighter.

Valencia, der indtil i januar havde Daniel Wass i spillertruppen, har tidligere vist interesse i at hente Braithwaite, men sidste sommer lykkedes det ikke at nå til enighed med hverken Barcelona eller Braithwaite.

Celta Vigo har tidligere også haft masser af danske spillere i folden i form af Pione Sisto, Wass og Andrew Hjulsager blandt andre, og Sport spekulerer i, at der kunne komme en spiller den anden vej, da Barcelona skulle være interesseret i Celta-backen Javi Galán.

Martin Braithwaite har efter denne sæson fortsat to år tilbage af kontrakten med den spanske storklub, og ifølge Sport er det altså usandsynligt, at klubben kommer til at sælge danskeren til sommer, fordi han ikke er i høj kurs i sin nuværende form.

Den danske angriber kommer formentlig til at overveje sin fremtid i Barcelona, da der som bekendt venter et VM i Qatar i november og december. Her bliver det svært for landstræneren at finde plads til spillere, der sidder bænket i deres klubber, har han tidligere fortalt.

Braithwaite kom til Barcelona i februar 2020, og han har i alt spillet 58 kampe med ti mål til følge. Han spillede senest for Barcelona den 13. marts, da han fik ti minutter på banen mod Osasuna.