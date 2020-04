Han er den, der tjener mest af alle. Og han nægter at gå ned i løn som holdkammeraterne.

Mesut Özil har således sagt nej til Arsenals frivillige ordning med at skære 12,5 procent af lønnen i de næste 12 måneder som en konsekvens af coronakrisen.

'Özil har gjort det klart, at han respekterer de andre spillere og gruppens beslutning, men han har opfordret dem til også at respektere hans,' skriver Daily Mirror.

Den tyske fodboldspiller tjener tre millioner kroner om ugen eller små 156 millioner kroner om året, og han er en af de højest betalte fodboldspillere i verden - aftalen ville indebære, at han skulle gå små 20 millioner kroner ned i løn.

Arsenal blev i sidste uge den første Premier League-klub, der indgik en aftale med spillerne om en decideret lønnedgang.

'Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har indledt en frivillig aftale med vores førsteholdsspillere, træner og stab for at kunne hjælpe klubben i denne svære tid,' lød det i den forbindelse.

Her skal man altså bide mærke i ordet 'frivillig'.

Yderligere to Arsenal-spillere foruden Mesut Özil skulle have sagt nej til at være med i ordningen.

Arsenal har ikke villet kommentere historien over for Daily Mirror.

Det samme lyder fra Mesut Özils agent, Dr. Erkut Sogut, men han har tidligere sagt, at fodboldspillere ikke bør acceptere en lønnedgang, 'når klubberne stadig tjener det samme som sidste år'. Og at man bør afvente, hvad konsekvenserne ser ud til at blive om tre-seks måneder, inden man tager sådan en beslutning.

Arsenal har i øvrigt lavet lidt af et kludetæppe af en ordning i forhold til de 12,5 procents lønnedgang.

Eksempelvis vil en spiller få lønnedgangen refunderet, hvis han bliver solgt med overskud. Spillerne får desuden 7,5 procent tilbagebetalt, hvis de kvalificerer sig til Europa League. Og Arsenal vil endda betale hele beløbet tilbage til spillerne, hvis de kvalificerer sig til Champions League i denne eller den kommende sæson plus en bonus på cirka 850.000 kroner.