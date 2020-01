I næste uge kan vi muligvis se en ende på sagaen, der omhandler Christian Eriksen og den italienske storklub, Inter.

Den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano skriver lørdag på Twitter, at Tottenham og Inter er langt inde i forhandlingerne om Christian Eriksen og håber på at færdiggøre en aftale i næste uge.

Og italienske Sky Sports skriver yderligere lørdag, at der er sket nye ting i forhandlingerne.

Inter skulle angiveligt være gået med til at hæve sit bud på Christian Eriksen til 15 millioner euro fredag aften i kampen for at sikre sig danskeren allerede i dette transfervindue.

Skifter Eriksen England ud med Italien? Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Skifter Eriksen England ud med Italien? Foto: MATTHEW CHILDS

Inter skulle have været en anelse fornærmet over Tottenhams ønskede pris for Christian Eriksen, men er alligevel kommet London-klubben en anelse i møde med det seneste bud.

Sky Sports Italia skriver, at Inter allerede er enige med Eriksen om de personlige forhold, mens man altså endnu mangler Tottenhams accept på et bud.

I den forbindelse kalder Sky Sports Italia tirsdag for dagen, hvor den hede flirt mellem Eriksen og Inter kan få en afgørende drejning.

Christian Eriksens agent, Martin Schoots, skal ifølge mediet tilbage til London for at mødes med Tottenham-bossen Daniel Levy i de kommende dage, og han skulle ifølge mediet have et ønske om, at Eriksen-lejren selv må smide noget på bordet for at få lov til at rejse nu.

Sky Sports Italia melder dog, at Inter er optimistiske ved ønsket om at hente Eriksen før den 31. januar, hvor transfervinduet lukker i.

Martin Schoots blev spottet i Milano torsdag aften sammen med Inters sportschef, Beppe Marotta, hvor Christian Eriksen formentlig har været på dagsordenen.

Den 27-årige landsholdsspiller blev af Tottenham-træner garanteret spilletid i lørdagens kamp mod Watford, men det blev kun de sidste 20 minutter, Eriksen var på banen i 0-0-kampen.

Hvis Christian Eriksen allerede nu har spillet sin sidste kamp for Tottenham, skal han muligvis være solgt netop tirsdag. Onsdag møder Tottenham Norwich i Premier League.